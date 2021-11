LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde

Otogazlı (LPG) araçların yakıt avantajı her geçen gün azaldı. Makasın daralması milyonlarca kullanıcıyı benzine yönlendirirken, LPG üzerinde oluşan sektör de olumsuz etkilendi. Samsun sanayisinde otogaz dönüşüm işleri yapan esnaf, işlerinin durduğunu, durumun dükkan kapatmalarla sonuçlanabileceğini belirtti.

Sektördeki durumu ‘darboğaz’ olarak nitelendiren esnaf yeni montajların yok denecek kadar azaldığını gelenin tamir ve bakım için tercih ettiğini söyledi. ‘İnsanların söküm aşamasına’ geldiğini dike getiren esnaf vatandaşın söktürme maliyeti nedeniyle de boynunun bükük olduğunu belirtti. "Artık herkes benzin kullanıyor" diyen esnaflar otogazın sağladığı fiyat avantajının ortadan kalktığını, pazar payının da bu doğrultuda düştüğünü ifade etti. İnsanların otogazı artık sadece uzun yola çıktıklarında tercih ettiklerini dile getirdiler.



"Makas eskiden 3’te 1’di"

Otogaz dönüşüm işi yapan Mustafa Yıldız, “LPG fiyatlarındaki artış ister istemez sektör olarak bizleri etkiledi. İnsanlar LPG’yi söküm aşamasına geldi. Ama tabi yine 2 TL fiyat farkı var. Yine cazibesi var ama insanlar yeni montaj yaptırmakta kararsız kalıyor. Olanlarda ise ister istemez tadilattı bakımdı o tür işlerimiz oluyor. Bu olay şöyle. İlk başladığı zaman 2000’li yıllarda 3’te 1 fiyatınaydı. Bu fiyat benzin diyelim 5 TL’yse LPG 1,5 TL civarındaydı. Sonradan bu yarı yarıya fiyatlara geldi. Sonra yüzde 40, 30 derken şu an yüzde 15 yüzde 20 bandında bir tasarruf olayımız var. Montajla ilgili önceden günde 5 10 araba arası yapıyorduk. Sonra fiyatlar yükselmeye başladı. Dolar paritesinden dolayı ister istemez herşey yükseldi. LPG fiyatları da yükseldi. Günde 23 montaj geliyordu şu anda 1 montaj zor geliyor diyebiliriz. Yani bizim sektörü bayağı bir zorladı” dedi.



"Yoğunluğun binde biri yok"

Otogaz Ustası Rauf Arslan, “Halen otogaz düşünen çok fazla müşteri potansiyeli var ama fiyat aralığından dolayı kararsızlar. Fiyatların çok yükselmesi otogazın ve benzinin fiyat aralığının çok az olmasından dolayı şu an maalesef tercih sebebi değil. Halihazırda takılı olan araçlar var. Onlarda mecburen bakıma geliyorlar sadece. Onun dışında tank değişimi bakım dışında montaj çok az. Yok denecek kadar az maalesef. Çok ciddi bir sektör ama maalesef fiyattan dolayı sektör bayağı darboğaz içine girmiş durumda. Ama ne kadar sürer ne kadar ayakta kalınabilir bunu zaman gösterecek. Tabii ki tedirginiz. Yani beklentimizin çok altında kaldı sektör. Bu da tabii ki zamanla daralmayı gösterecek. Zamanla kaybolan kapatan arkadalar gözükecek haliyle. Ama 1 yıl ama 3 ay onu zaman gösterecek. Bazen o kadar yoğunluk olurdu ki müşteri gelip fiş alınacak mı diye içeri gelip soru sorarlardı. O yoğunluğun şu an binde biri yok. Pazar payı yüzde 80’lerden yüzde 5’lere düşmüş durumda maalesef” diye konuştu.



"Uzun yola giderlerse kullanıyorlar"

Sedat Aladağ, “İnsanlar cihaz söktürmeye geliyorlar ama söktüremeden geri gidiyorlar. Çünkü söktürmenin maliyeti evrak üzerinde daha fazla. Boyunlarını büküp geri dönüyorlar. LPG’yi kullanmamaya çalışıyorlar. Artık herkes benzin kullanmaya çalışıyor. Çok uzun yola giderse LPG kullanıyorlar. İşler 2020’den bu yana yüzde 70 düştü. Çok ihtiyacı olursa insanlar geliyor. Çok araca ihtiyacı olursa geliyorlar. Avantajı eskiden yüzde 45’ti LPG’nin yapısından ötürü. Fiyat yarı yarıyaydı. Tabii, yarı yarıya kalmadı şimdi avantajı düştü. Dükkan şu anda kalabalık olurdu daha öncesinde ama şu anda 1 araç var, o da bizim aracımız” şeklinde konuştu.



"Yaptırma şansım yok"

LPG’li aracı için sanayiye gelen İmdat Öztürk, “LPG fiyatları, mazot fiyatları, benzin fiyatları haddini aştı gidiyor. Biz bu kamyonetlerimizi taksilerimizi satmak mecburiyetinde kalacağız. Aşırı mağdur olduk. Bu kadar zam yaşım 55 ben böyle bir zam ömrümde görmedim. Eskiden avantajlıydı LPG ama şu an avantajı kalmadı. Aştı fiyatını gidiyor. Bugün arabanın LPG’si için gelmiştim. Tank tüpü değişecek. Muayene günü geldi. Ama bir fiyat aldık ki yaptırma şansım yok. Alıp aracımı geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

