Belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecek

Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği (TAKE) gönüllüleri tarafından Terme Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verilecek.

Terme’de gönüllüler tarafından oluşturulan Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği (TAKE), Terme Belediyesi personeline ilk yarım eğitimi verecek. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı ziyaret eden dernek üyeleri, acil durumlarda bilinçli şekilde yapılan ilk yardımın insan hayatını kurtarmada büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Dernek olarak günümüze kadar binlerce kişiye ilk yardım eğitimi ve semineri verdiklerini belirten TAKE Başkanı Osman Çalışkan, “Gerek dernek hizmet binamızda gerek okullarımızda insanlara ilk yardımın önemini anlattık, bu konuda insanlarımızın eğitimini sağladık. İnsan vücudu ve işleyişi hasta ya da yaralının değerlendirilmesi, kırık, ezilme ve burkulmalar, vücutta solunum yolları tıkanmaları, hastanın taşınması gibi ilk yardım konularını eğitimlerimizde alanında uzman kişilerce sağlıyoruz” dedi.

‘Her insan bir başka insanın sigortasıdır’ sloganıyla harekete geçtiklerini ifade eden Çalışkan, topluma ilk yardım eğitimi aşılamaya devam edeceklerini belirtti.



“Bilinçli kurtarıcılar yetiştirilmeli”

Korona virüs salgınıyla beraber insan sağlığının bilinçli şekilde idame ettirilmesinin önemini pandemi sürecinde bir kez daha anladıklarını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Terme Arama Kurtarma Derneği, gönüllülük esasına dayanarak toplumumuza hizmet eden derneklerden bir tanesidir. İlk yardım eğitimlerine yönelerek toplumu bilinçlendirme girişimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Terme Belediyesi olarak bizler de belediye personelimizin ilk yardım eğitimi almaları hususunda gerekli çalışmaları başlatacağız. Halkımızın bu konuda bilgili olarak ilk yardım uygulaması çok önemli. Olası bir acil durumda bireyin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilinçli kurtarıcılar yetiştirilmeli” diye konuştu.

Terme Belediyesi ile TAKE iş birliğiyle düzenlenecek olan uygulama sonucunda eğitimi tamamlayan bireylere ilk yardım sertifikaları verilecek.

