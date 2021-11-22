Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: "İyi çek"

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Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen haberciye " Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi'nde bir inşaattan alüminyum profil çalındı. İnşaat sahibi hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ö.K. adliye çıkışı cezaevine giderken kendisini görüntüleyen haberciye "Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti.

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