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Samsun'da FETÖ'den 2'si askeri mahrem sorumlu 3 kişiye gözaltı

İHA

Samsun'da FETÖ'den 2'si askeri mahrem sorumlu 3 kişiye gözaltı

Samsun'da İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2'si "askeri mahrem sorumlu" 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2'si "askeri mahrem sorumlusu" olan meslekten ihraç edilen sağlıkçı ve mühendis ile kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik olarak, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde 3 adreste operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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