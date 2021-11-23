Samsun'da FETÖ'den 2'si askeri mahrem sorumlu 3 kişiye gözaltı

Samsun'da İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2'si "askeri mahrem sorumlu" 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2'si "askeri mahrem sorumlusu" olan meslekten ihraç edilen sağlıkçı ve mühendis ile kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik olarak, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde 3 adreste operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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