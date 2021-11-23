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Öğretmenlerle Bilim Kampı Samsun Üniversitesi havacılık ve uzay bilimleri konusunda öğretmenlerin kapasitesini arttırıyor

İHA

Öğretmenlerle Bilim Kampı Samsun Üniversitesi havacılık ve uzay bilimleri konusunda öğretmenlerin kapasitesini arttırıyor

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “SAMÜHUB Kamp” projesinin ikinci kısmı olan “Öğretmenlerle Bilim Kampı” Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirildi.
Öğretmenlere yönelik düzenlenen kamp, havacılık ve uzay bilimlerini gelecek nesillere sevdirmede ve yönlendirmede çok önemli bir rol üstlendi.
Proje ekibinde Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi öğretim elemanlarının görev aldığı “SAMÜHUB Kamp” projesinin “Öğretmenlerle Bilim Kampı”na Ağrı, Afyonkarahisar Antalya, Amasya, Mardin, Osmaniye ve Samsun şehirlerinden toplam 20 öğretmen katıldı.
Öğretmenler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından öğrencilerine havacılık ve uzay bilimlerini sevdirmede ve ilgilerini artırmada kullanabilecekleri yöntemleri uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sundu.

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