İklim değişiyor, Karadeniz'de seracılığın önemi artıyor Vali Dağlı: “5. Bölge teşvikleri kapsamındaki Bafra Sera OSB’de yatırımcılar için birçok avantaj mevcut”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak Karadeniz'de seracılığın öneminin artmaya başladığını, hem tarım hem de sanayi kenti olan Bafra'da Sera OSB'ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların 5. Bölge teşvikleri kapsamında birçok avantaja sahip olacağını söyledi.

2427 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na katılmak üzere, beraberinde Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra TSO, Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Sera OSB yöneticilerinden oluşan heyetle birlikte Antalya'da bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Antalya TSO Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, serada üretim yapan işletmeciler, çiftçiler ve yatırımcılar ile bir araya geldi.

Türkiye'nin her bölgesinden yatırımcılar çekilerek Bafra Sera OSB'nin daha ileri bir noktaya taşınması ile organik tarım ve yeşil OSB sertifikaları konularında atılabilecek adımların istişare edildiği ve tecrübe paylaşımında bulunulduğu toplantıda, özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak Karadeniz'de seracılığın öneminin artmaya başladığını ve hem tarım hem de sanayi kenti olan Bafra'da Sera OSB'ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların 5. Bölge teşvikleri kapsamında birçok avantaja sahip olacağını belirten Vali Dağlı, seralarda yapılacak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlanacağını belirterek, mevcut sera yatırımcılarını ve yeni yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları Bafra'ya davet etti.

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