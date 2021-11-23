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Samsun’da ekmeğe çifte zam: İstanbul’un ardından en pahalı il 230 gramı 2 TL olan ekmek, 200 gram 2 TL olarak satılacak Ekmeğe yılbaşında bir zam daha geliyor

İHA

Samsun’da ekmeğe çifte zam: İstanbul’un ardından en pahalı il 230 gramı 2 TL olan ekmek, 200 gram 2 TL olarak satılacak Ekmeğe yılbaşında bir zam daha geliyor

Samsun’da ekmeğe gramaj zammı yapıldı. 230 gramdan 200 grama düşürülen ekmeğin fiyatı 2 TL'de kaldı. Ayrıca ekmek fiyat tarifesinin yılbaşında görüşülerek o günkü un fiyatından tekrar belirlenmesine karar verildi. Samsun'un ekmek fiyatında Türkiye'de İstanbul’un ardından en pahalı illerden biri olduğu açıklandı.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu ekmek fiyat tarifesini belirlemek için toplantı. Yönetim kurulu üyeleri ve fırıncılar daha önceden görüşülen ve talep ettikleri fiyatı tartıştı. Fırıncılar talep ettikleri fiyatın ardından da una büyük bir zam geldiğini ifade ederek, ekmeğin alınan karardan daha da pahalı olmasını talep etti.
SESOB Başkanı Eyüp Güler, fiyat tarifesi belirlemek için kurul kurulması, kuruldan çıkacak kararın da bakanlık ve federasyon tarafından onaylanması gerektiğini, bunun da uzun bir süre aldığını dile getirdi. Samsun’da yılbaşında tekrar fiyat tarifesi belirlemek için toplanma kararı alan yönetim, ekmeği 30 gram düşürdü ancak fiyatını değiştirmedi. Yönetim, 230 gram olan ekmeği 200 grama indirdi, fiyatın ise 2 TL olarak kalmasına karar verdi.

“Her gün kurul kurup döviz ve altın gibi ekmek fiyatı verme mecburiyetinde kalacağız”
Ekmek fiyatlarının da döviz ve altın kuru gibi günlük belirlenebileceğine dikkat çeken Eyüb Güler, “Burada toplanmamızın amacı, ekmek fiyatına yetişemiyoruz. Ekmek fiyatına değil, ekmek zammı değil, un fiyatlarına yetişemiyoruz. Şu anda unun çuvalı 300 TL. Yarın kaç TL olacağı belli değil. Ben fırıncıların yanında olmak mecburiyetindeyim. Un fiyatları her gün artıyor. Her gün bir kurul kurup, nasıl dolar kuru altın kuru artıyorsa biz de ona göre fiyat verme mecburiyetinde kalacağız gibi görünüyor. Bu işi körükleyen taraf biz değiliz. ‘Bir ekmeğimiz var onunla mı oynuyorsunuz’ gibi algı var. Ne yapalım ekmeği bedava verecek halimiz yok. Son zammımızda 140 TL olan un fiyatı 300 TL’ye çıktı. Bu bizim fırıncı esnafının günahı değil. Biz de zam almak istiyoruz. Un fiyatı ve diğer maliyetler artıyor. Bu maliyetler arttıkça biz ekmeğe zam yapmak mecburiyetindeyiz. Bizi bu zamma mecbur kılan un fiyatlarının artışıdır. Un fiyatı düşerse biz de ekmeğin fiyatını düşürürüz. Un fiyatı artınca da kimse bize kızmasın, ekmeğin fiyatı ile oynamak mecburiyetindeyiz” dedi.

“Şu anda Türkiye’de kilosu 10 TL üzerinde ekmek satan yok(İstanbul hariç)”
Alınan zamla birlikte ekmeğin kilo fiyatının 10 TL’ye çıktığını ve İstanbul’un ardından en pahalı illerden biri olduklarına da değinen Güler, “230 gram 2 TL olan ekmeğin 30 gram düşürülerek, 200 gramı 2 TL satılsın teklifi geldi. Biz bunu 20 gün önce almıştık. Bu zammın da yeterli olmayacağı kaygısındayız. Bugün 3 TL olarak da karar olsak yarın ne olacağı belli değil. Türkiye’nin durumu da ortada. Yılbaşına 1 ay kaldı. 200 gram 2 TL olsun diyoruz. Yılbaşında tekrar toplanalım, yeniden karar alalım. O zaman un fiyatları da belli olur. Bu artık bizim ya da fırıncıların derdi değil. Bu artık devletin bir derdi. Yılbaşında tekrar fiyat belirleyelim. Şu dakikadan sonra ekmeğin fiyatı Samsun’da 200 gram ekmeğin 2 TL olması kararını huzurunuzda imzalıyorum. Şu anda Türkiye’de kilosu 10 TL üzerinde ekmek satan yok(İstanbul hariç). Bu 10 TL ile 1 sene idare edelim demiyoruz. 1 ay sonra tekrar bir araya gelip, 2,5 ya da 3 TL’yse ona göre fiyat belirleyelim” diye konuştu.
Toplantıda konuşan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ise artan un maliyetleri nedeniyle bakkal ve marketlere verilen iskontoda azaltmaya gideceklerini, un fiyatları artarsa da bakkallara ekmek vermekte zorlanacaklarını dile getirdi.

Vatandaş ekmek zammına tepkili
Ekmeğe yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar ise şunları söylediler:
“Her şeye zam geliyor. Un fiyatlarını ve doları bahane ediyorlar. Bu yüzden her şeye zam geliyor. Vatandaş olarak ekmeğin 1,5 ya da 2 TL olması gerekiyor. Az da zam yapsan çok da zam yapsan bazı insanlar doymuyor. Vatandaş zaten ekmek ile karnını doyuruyor. Ekmeğe de zam gelince millet ne yapacak. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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