Başkan Doğan’dan dünya üçüncüsü Beyza’ya tebrik

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, Türkiye’yi temsil ederek dünya üçüncüsü olan Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcusu Beyza Aydın’ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

İtalya'da gerçekleşen WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, Milli Takım adına Türkiye’yi temsil edip dünya üçüncüsü olan Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcusu Beyza Aydın, Antrenör Alaettin Köksal ve Belediye Spor Koordinatörü Mücahit Okuyucu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret eti. Başkan Doğan, “Spora ve sporcularımıza desteğimize her zaman devam edeceğiz, Beyza kızımı başarılarından dolayı çok tebrik ediyorum” dedi.



“Sporcularımızın yanındayız”

Çarşamba’da sporu ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde sportif anlamda birçok yatırıma devam ediyoruz. Çarşamba’mıza yeni sahalar kazandırıyor, sporcularımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Sporcularımız da ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları galibiyetlerle bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyorlar. Belediyemiz sporcusu Beyza Aydın kardeşimiz de geçtiğimiz aylarda kick boksta dünya 3’üncülüğü kazandı. Kendisini bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Onun başarısıyla gurur duyduk. Rabbim başarılarını daim etsin. Ziyaretleriyle bizleri mutlu ettiler. Sporcumuz Beyza Aydın’a, Antrenör Alaettin Köksal’a ve Belediyemiz Spor Koordinatörü Mücahit Okuyucu’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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