Başkan Doğan şefleri Çarşamba’da ağırladı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı için Türkiye'nin çeşitli illerinden Samsun’a gelen Aşçılar Federasyonu yöneticileri, dernek başkanları ve şefleri Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde ağırladı.

Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, fuar için Türkiye’nin birçok yerinden şehre gelen Aşçılar Federasyonu yöneticileri, dernek başkanları ve şefler ile Çarşamba Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Başkan Doğan, “Lezzetin ustalarını Çarşamba’mızda ağırladık” dedi.



“Yöresel lezzetlerimizi ikram ettik”

Çarşamba’nın yöresel lezzetler bakımından çok zengin bir kent olduğunun altını çizen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemiz kıvratmasıyla, kırçanıyla, pidesiyle ve daha birçok yiyeceğiyle çok zengin bir mutfağa sahip. Çarşamba Ovamız çok bereketli bir ova. Sebzemizi meyvemizi kendimiz yetiştirip yemeklerimizde de hem en doğalını hem de en tazesini kullanmış oluyoruz. Çarşamba Pidemizin, Kıvramamızın ve Biber Tuzumuzun da coğrafi işaretleri alınmıştı. Biz yöresel lezzetlerimize de kültürümüze de her zaman sahip çıkıyoruz. Şeflerimiz, Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı için Samsun’umuza geldiler. Biz de kendilerini Çarşamba’mızda misafir edip ilçemizi gezdirdik, yöresel lezzetlerimizi ikram ettik. Çok da beğendiklerini düşünüyorum. Nazik ziyaretleri için lezzetin ustalarına tekrar teşekkür ederim. Kırçanın, kıvratmanın, pidenin, keşkeğin, mısır ekmeğinin ve daha birçok yöresel lezzetin kenti Çarşamba'mızda şeflerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

81 ilden gelen şeflerle yemek programında bir araya gelen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba’da Gıda Çalıştayı ve farklı etkinlikler düzenlenmesi için şeflerle istişarelerde bulundu.

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