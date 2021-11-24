Vali Dağlı: “Kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı kabul etmiyoruz”

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz” dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, kamu kurumlarının yöneticileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şiddeti bir bütün olarak değerlendirip toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması ile geleceğin mimarı olan gençlere sevgi, saygı ve hoşgörüyü küçük yaşlardan itibaren aşılanması halinde başarının mümkün olabileceğini vurgulayan Vali Dağlı, şunları söyledi:

“İlimizde de valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlarımız ve STK'lerimiz ile birlikte ailenin ve toplumun temelini oluşturan kadınlara yönelik şiddet ve istismar olaylarının önlenmesi için gayretli çalışmalarımız devam etmektedir. İnsan sevgisini temel alan medeniyetimiz ve kültürümüz, kadın erkek demeden en büyük değeri hayata ve insana verir. Bu nedenle hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapılacak faaliyet, çalışma ve bilgilendirmelerin, kadınlarımızın sorunlarının çözülmesine yönelik adımlara vesile olacağına inanıyorum.”

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