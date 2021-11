Kızı ve eşi koronavirüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor (2)

'İNŞALLAH ALLAH, ANNEMİ BİZE BAĞIŞLAR'

Ablası ve babasını koronavirüsten kaybeden, annesi Sariye Taş da aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören Mustafa Taş yaşadıklarını anlattı. Taş, "Ablam hemşireydi. Geçtiğimiz yıl koronaya yakalandı. Ardından tedaviye başladı. 5 gün boyunca gayet iyiydi, 5'inci günde çok rahatsızlandı. Ardından doktorumuz Recep Bülbül yatışını yaptı ve yakından ilgilendi. O dönem çok zorlu bir süreç geçirdik. Sonrasında maalesef ablamı kaybettik. Babam ise buna çok üzüldü. O acılı yüreğiyle 'kızım ben de geliyorum' dedi. Ablamın ölümünden 11 ay sonra babam da aynı illetten vefat etti. Ablamın vefat ettiği dönemde aşı yoktu fakat babam iki doz aşı olmuştu. Burada şunu ifade etmek isterim ki babamın KOAH ve meslek hastalığı vardı. Bundan dolayı ciğerlerinde problemi vardı. Çok acılıyız" dedi.

'EŞİM VE BEN AŞI SAYESİNDE KORUNUYORUZ'

Toplum olarak hastalığa dikkat edilmediğini dile getiren Mustafa Taş, "Tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, maalesef ki bu hastalığa çok dikkat etmiyoruz. Bu hastalığı normal bir grip gibi görmeye başladık. Sadece bu acıyı yaşadığımızda anlayabiliyoruz. Ben ve ailem, yine babam ve annem aşımızı olduk. Bu bir tedbirdir, herkeste aynı durumu göstermeyebilir. Her şeye rağmen bizim aşımızı olmamız gerekiyor. Sosyal ilişkilerimizde biraz mesafeli olalım. Kucaklaşacağımız zamanlar da mutlaka gelecektir. Annem de şu an koronavirüsten dolayı tedavi görüyor. Değerleri normal ama babamın vefatı dolayısıyla yıkılmış durumda. İnşallah şifa bulur ve Allah onu bize bağışlar. Benim çocuğum kreşte virüse yakalandı. Eşim ve ben aşımızı olmuştuk. Ona 14 gün boyunca eşim baktı. Sadece baş ağrısı yaşadı. Bu kadar rahat geçirmesini aşıya bağlıyoruz. Ben de mesleğim itibariye çok insanla muhatap oluyorum, fakat virüsten etkilenmiyorum. Bunu da yine aşıya bağlıyorum" diye konuştu.

BAŞHEKİM DOMAÇ: GENEL DURUMU İYİ

Sariye Taş'ın durumu ile ilgili bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Hastamız şu anda Covid-19 servisinde yatıyor. Genel durumu iyi. Tedavi süreci devam ediyor ve herhangi bir problem görünmüyor. Covid-19 sürecinde sıkıntılı günler yaşadık. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşılarımızı düzenli olarak yaptırmamız, hatta hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor. Şu an hastanemizde yatan hastalarımızın geneli aşısız hastalardan oluşuyor. Bu nedenle aşı çok önemli. Hastanemize gelen hastaları değerlendirdiğimizde aşılı hastaların bu süreci daha rahat geçirdiğini ve hastaneye yatış durumlarının olmadığı gözlemliyoruz. Bu nedenle hem aşılarımızı hem de hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-11-25



