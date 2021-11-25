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İlkadım’dan kadına şiddete pankartlı tepki Oyuncular sahaya “Kadına şiddete dur de” pankartı ile çıktılar

İHA

İlkadım’dan kadına şiddete pankartlı tepki Oyuncular sahaya “Kadına şiddete dur de” pankartı ile çıktılar

İlkadım Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası'nda son zamanlarda ülke genelinde kadına şiddete dur demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla oyuncular maça pankartla çıktılar.
Mete Adanır Spor Kompleksi’nde Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve işleri gereği yoğun stres altında çalışan belediye personeline yönelik düzenlenen “Birimler Arası Voleybol Turnuvası’nda” kıyasıya mücadeleler devam ediyor. 4 grup halinde 18 takım haftanın belirli günlerinde 4 karşılaşmanın olduğu turnuvaya spor sever yoğun ilgi gösteriyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı oyun alanına sürpriz bir ziyaret düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gecede karşı karşıya gelecek olan Belediye Meclis Üyeleri ve diğer takım oyuncuları ile sohbet edip başarılar dileklerini iletti.
Gecenin ilk maçında Meclis Takımı ile karşılaşan Hukuk İşleri Takımı müsabakasını 2 setini kazanarak ismini bir üst tura yazdırdı. Ulaşım Hizmetleri ve Sağlık İşleri’nin karşılaşacağı karşılaşmada "Kadına Şiddete Dur De.!” Pankartı açan oyuncular salondan büyük alkış topladı. Maçın 2 setini kazanan Ulaşım Hizmetleri grupta ilk sırada yerini aldı.

“Topyekûn mücadele verelim”
Şiddetin her türlüsü ve özellikle de kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu mesele, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kanayan büyük bir yaradır. Bizlere düşen bu sorunun yok olması için topyekûn mücadele vermektir. Devletimizle birlikte yerel yönetimler olarak bizler eğitim kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları, meydanın desteği ve bireysel gayretlerimizle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

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