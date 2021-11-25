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Samsun’da Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi kurulumu için imzalar atıldı

İHA

Samsun’da Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi kurulumu için imzalar atıldı

– Samsun’da işgücüne nitelikli eleman sağlamaya yardımcı olacak Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi (NİSGEM) kurulumu için imzalar bugün atıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Kasım Ayı Toplantısı Canik Balıkçı Barınağı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ve Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımı ile yapıldı. Doç. Dr. Zülkif Dağlı, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

“4 ilimiz arasında güzel bir sinerji oluşturuyoruz”
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya arasında güzel bir sinerji oluşturduklarının altını çizen Zülkif Dağlı, “4 ilimizle birlikte bağlantılı olarak ihtiyaçlar neyse onlara yönelik çalışıyoruz. Geçen yıl OSB’lerin altyapı işleri önemliydi bölgemiz açısından. Bunlara destek sağlandı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Samsun’a özgü CMDP projelerimiz var. 4 ilimizi kapsayan SOGEP projelerimiz var. Bunlar da devam ediyor. Bu işlerin takibini bizzat yapıyoruz. Artan fiyatlar ve buna benzer konulardan dolayı projeler takip edilmediği zaman sıkıntılara girebiliyor. Eş finansmanları kamu kurumlarımız arttırmak zorunda kalabiliyorlar. Bu manada seri ve zamanında bitirtmek üzere projeleri hızlı bitirmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. 4 ilimiz arasında güzel bir sinerji oluşturuyoruz. Hem Samsun hem Tokat hem Çorum hem de Amasya ilimiz için inşallah bunlar hayırlara vesile olacaktır. İlkadım şehrimize ve Samsun’umuza hayırlı olsun. Toplantımıza gelenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“NİSGEM ile işgücüne güzel bir katkımız olacak”
Bugün imzası atılan NİSGEM hakkında da bilgi veren Dağlı, “Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi kurulumu ile ilgili projemiz vardı. Bu önceden uyguladığımız bir projeydi. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hem de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bakan yardımcılığından beri takip ettiği bir projeydi. Mesleki eğitimin önemini biliyoruz. Olmazsa olmaz. Son zamanlarda bu konu hem sanayi hem de küçük esnaf açısından tamamen sıkışmış durumda. Bu manada NİSGEM için geçen yıl müracaatımızı yapmıştık. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 2 tane OSB’miz, OMÜ, SAMÜ, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi tüm kurumlarımızı kapsayan bir proje olması itibarıyla son derece önemli. Burada hem mesleki eğitim merkezi oluşturuyoruz hem de mesleki yeterlilik belgesi akredite olmak suretiyle mesleki yeterlilik belgesini de vereceğiz. Bu belgeyi metal, gıda, kaynak ve mobilya gibi yaklaşık 80 sektörde lisanslamayı yapmış olacağız. Bu manada işgücüne güzel bir katkımız olacak. Bu, yönetim kurulumuz ve bakanlığımızdan da geçti. Projenin imzasını da bugün atıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi
Proje, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilmiş Samsun’da Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi’nin kurulması ve tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışanlar, işbaşı eğitim çalışanları ve iş arayanların, ayrıca özel gereksinimli bireylerin (otizm, zihinsel engelli gibi) mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi ve eğitimler yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik olacak. Projede mesleki eğitimde performans ve kalite ölçütleri geliştirilerek mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan ağaç işlerimobilya, makinemetal, otomotiv uygulamalı eğitim atölyelerinin iyileştirilmesi ve yeni makine parkı oluşturulması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ajans tarafından yürütülen 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun Valiliği’nin uygulayacağı projenin toplam bütçesi 8 milyon TL. Bunun yüzde 80’i CMDP kapsamında hibe olarak sağlanacak. 18 ay süreli projenin 2022 yılından itibaren eğitim ve belgelendirme hizmetlerini vermeye başlaması hedefleniyor.
Başvuru sahibinin Samsun Valiliği olduğu projenin ortakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası. Projenin toplam bütçesi 8 milyon bin 367 TL. Eş finasman ise 1 milyon 600 bin 273 TL. Projeye CMDP katkısı 6 milyon 401 bin 93 TL.
Proje uygulama süresi 18 ay olurken, yatırımın ölçeği (Kapasite) makineteçhizatekipmanmalzemeyazılımdonanım alımı bileşeni olacak. Mesleki yeterlilik sınavlarının gerçekleşeceği sınıf (derslik) sayısı 5 olacak. Geliştirilecek mesleki atölye sayısı 4 (2’si laboratuvar niteliğinde ). Kurulacak bilgisayar laboratuvar sayısı ise 2 olacak. Tefrişatı yapılacak ofis (idari büro) sayısı 3 olurken, tefrişatı yapılacak toplantı salonu sayısı da 1 olacak. Eğitim hizmetleri bileşeni kapsamında merkezde verilen eğitici eğitimler yılda 8 adet olacak. Belgelendirme merkezi aracılığıyla verilen belge sayısı yılda 2bin 500. Çalışanlara yönelik verilen mesleki eğitim sayısı yılda 8 adet ve yılda 300 kişi olacak. Uluslararası mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısı yılda 500 kişi, Europass geçerliliği olan belge/sertifika sahibi kişi sayısı yılda 500 kişi olurken ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısı da yılda bin 500 kişi olacak.
Toplantıda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve davetliler de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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