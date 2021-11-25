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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı

İHA

"Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı

Samsun'da protokol eşleri tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı verildi.
Önceki yıllarda "Sen Varsan Şiddete Yer Yok", "Şiddete Göz Yumma”, "Şiddete Hakkın Yok”, "Cins Var Cins Var” gibi kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çeken Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu kez "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı kampanyada "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" sloganıyla kamuoyuna seslendi.
İlkadım ilçesinde bulunan Paşa Konağı'nda toplanan derneğin Samsun şubesi üyeleri kadına şiddete dikkat çekti. Düzenlenen kampanya tanıtım programına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ve KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı katıldı.
Programda konuşma yapan Meral Kıvırcı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında, 'Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez' sloganlı spot filmin ilk gösterimi yapıldı. Kampanyada karşılıklı sevgi ile çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve geliyorum diyen şiddetin öncüllerini fark etmeleri amaçlanıyor. Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. 'Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez, Kendini Kandırma' mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın/erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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