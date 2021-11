Sonbahara Veda: Yaşlılara terapi

Samsun Büyükşehir Belediyesi evlerinde psikososyal destek hizmeti alan yaşlılara “Sonbahara Veda” konseptiyle grup terapisi etkinliği düzenledi.

Başkan Mustafa Demir, "Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna özel çalışmalar yapıyoruz. İnsanlara ulaşmayı, ihtiyaçlarında yardımcı olmayı ve vatandaşlarımızın mutlu yaşamaları adına her zaman yanlarındayız" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi yaşlıların yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik verilen evde temizlik hizmeti sayesinde ev işlerinde zorlanan ve yaşı itibariyle sağlığının temizliğe el vermediği yaşlıların yüzü gülüyor. Yine evlerinde yaşlılara psikososyal destek hizmeti verilerek her alanda yanlarında olunuyor ve yalnız bırakılmıyor.

Bu amaçla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı evde sağlık birimi tarafından evlerinde psikososyal destek hizmeti verilen yaşlılara “Sonbahara Veda” konseptiyle grup terapisi etkinliği düzenlendi. Millet Bahçesi içerisindeki Hanımlar Lokali'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaşlı vatandaşlar uzun süre sohbet etti. Boyama etkinliğine katıldı. Moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik yapılan organizasyonda çeşitli etkinlikler de yapılarak güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal Belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna özel çalışmalar yapıyoruz. İnsanlara ulaşmayı, ihtiyaçlarında yardımcı olmayı ve vatandaşlarımızın mutlu yaşamaları adına her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Yapılan etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür eden yaşlı vatandaşlar programın ardından servislerle evlerine bırakıldı.

