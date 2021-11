Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı soğuk kış günleri öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. 920 aileye 460 ton yakacak yardımı yapıldı. Başkan Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kara kışta da vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşan soğuk kış günleri öncesinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı. Çözüm Merkezi'ne yakacak yardımı için başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.



Sosyal belediyecilik anlayışı

Uzman personel tarafından incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanarak yardımlar yapılmaya başlandı.



920 aileye 460 ton yardım

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ekonomik yetersizlik nedeni ile ısınma ihtiyacını karşılayamayan İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinin içinde olduğu Samsun'da ikamet eden yüzlerce aileye ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesinin bu desteği sayesinde 920 aileye toplam 460 ton yakacak yardımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kara kışta da vatandaşlarımızın yanındayız. Kışın etkilerini bir parça olsun azaltmak için her kış olduğu gibi yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, yakacak yardımı, gıda yardımı, hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza yemek yardımı ve barınma yardımı yapacağız” diye konuştu.

