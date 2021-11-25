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Jandarmadan Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Jandarmadan Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri Terme ilçesi ile İstanbul'da yaptıkları operasyonda kokain, skunk, esrar, metamfetamin ile birlikte 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi'nde ve olayın devamında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 51 yaşındaki D.Y.'ye ait aynı apartmandaki 4 dairede arama yaptı.
Yapılan aramalarda 751 gram kokain, 2 kilo 300 gram skunk, 5 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo 98 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili D.Y. isimli şahıs ile 3 kişi gözaltına alındı.

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