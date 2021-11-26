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Vali Dağlı: “Afetler konusunda her an hazırlıklı olmak durumundayız” Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

İHA

Vali Dağlı: “Afetler konusunda her an hazırlıklı olmak durumundayız” Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, afetler konusunda hazırlıklı olmak zorunda olduklarını söyledi.
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı AFAD Toplantı Salonu’nda yapıldı. 26 Kasım 1943 Lâdik Depremi’nin 78. Yılı Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Samsun İRAP İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Afetler konusunda her an hazırlıklı olmak durumundayız”
Toplantıda konuşan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Ladik depreminde 2 bin 800’ün üzerinde can kaybımız oldu. Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Bu manada her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Geçen yıl 26 Haziran’da İRAP çalışmasına başladık. 4 çalışma grubu üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar: deprem, sel ve taşkınlar, heyelanlar ve orman ile kent yangınları konusu. 4 ana risk grubu üzerinde çalışmalara başladık. Deprem masasında 41, heyelan masasında 29, yangın masasında 10 ve taşkın masasında da 19 kurumun katılımı ile çalıştaylar gerçekleştirildi. Sonuç olarak da İl afet risk azaltma planı oluşturuldu. Bunu bir kitap olarak da hazırlattık ve kurumlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. İRAP ile ilin genel durumu ortaya konuldu. Tehlike ve risk değerlendirmeleri yapıldı. Her an hazırlıklı olmak durumundayız. 26 Kasım 1943’te 2 bin 800’ün üzerinde can kaybı. 5 binin üzerinde de yaralı oldu. 1600’lü ve 1800’lü eski tarihlerde de afetler olmuş. Doğal afetlerde tarih tekerrür ediyor. Biz inşallah olmaz temennisinde olacağız. Her zaman da o an için hazırlıklı olmak durumundayız. Hem fiziki olarak hem aileler olarak hem de mantık olarak bunlara hazırlıklı olmak durumundayız. İnşallah Allah afetlerden bizleri korusun” dedi.
Vali Zülkif Dağlı ayrıca kendi telefonuna indirdiği AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında da bilgi verdi. Uygulamayı herkesin telefonuna kolayca yükleyebileceğini belirten Dağlı, kendi telefonu üzerinde uygulamayı açarak herhangi bir afet anında en yakın toplanma yerleri ve durum bildirimi konuların tek tuşla yapılabileceğini aktardı. Toplantı Dağlı’nın konuşmasının ardından kurumların sunumları ile devam etti.

AFAD Acil Mobil Uygulaması
Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “Tek Tuş Hayata Dokunuş” sloganıyla geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak noktasında yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri olan iletişimin kesilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine ve konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşların ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabilmesine de olanak sağlayan uygulamanın ana ekranında bulunan haritada afet anında vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı toplanma alanları da gösterilmekte olup, vatandaşlara uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabilecekler.

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