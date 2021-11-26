Samsunspor ile Adanaspor 52. randevuda

– Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Adanaspor oynayacakları maçla birlikte 52. kez rakip olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Samsunspor yarın saat 19.00'de evinde Adanaspor ile karşılaşacak. İki takım daha önce 51 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 17, Adanaspor ise 19 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 25 mücadelede ise Karadeniz temsilcisinin 12, Adana temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. Samsun’da oynanan 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde Adanaspor bu sezon oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. 16 kez rakip fileleri sarsan Adanaspor kalesinde ise 17 gol yedi. Samsunspor ise bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 17 gol gönderen Samsun, kalesinde ise 18 gol gördü.

İki takım arasında 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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