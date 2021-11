Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Günlük aşı sayısı 20 binlerden 2 binlere düştü

Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "İlimizde günlük ortalama aşı sayımız 15-20 binlerden 2 binlere kadar düştü. Eskiden 1 günde yaptığımız aşıyı neredeyse şu an bir haftada yapıyoruz. Aşıya talepteki bu düşüş nedeniyle Covid-19´u ilimizde bir türlü tam olarak kontrol altına alıp, vaka sayımızı azaltamıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, yürütülen aşı uygulaması ve son veriler hakkında bilgi verdi. Aşılamanın yetersiz olduğuna dikkat çeken Oruç, "Bu çalışmalar sonucunda şehrimiz hem birinci hem de ikinci doz aşıda mavi renge ulaştı ancak bu başarılı tablo koronaya karşı savaşın sona erdiği, mutlak bir zafer elde edildiği anlamına gelmiyor. Bu mücadelede koronaya karşı üstünlüğümüzü korumamız için aşı hakkı tanımlanan vatandaşlarımızın, aşılarını eksiksiz olarak yaptırması ve hatırlatma dozlarını ertelememesi büyük önem taşıyor. Maalesef ilimizde bu anlamda bir sorun yaşıyoruz. Veriler bize, aşı sayılarımızın her geçen gün düştüğünü ve düşmeye devam ettiğini gösteriyor. İlimizde hiç aşı yaptırmamış ya da hatırlatma dozlarını tamamlamamış yaklaşık 320 bin vatandaşımız var. Geçtiğimiz aylarda günlük 15-20 bin arası aşı yapılan ilimizde, artık günde ortalama sadece 2 bin civarı aşı yapılıyor. Eskiden 1 günde yaptığımız aşıyı neredeyse şu an bir haftada yapıyoruz. Hafta sonları bu rakam 500´lere kadar düşüyor" diye konuştu.

`1 GÜNDE SADECE 13 GENCİMİZ AŞISINI YAPTIRDI´

Aşı sayılarındaki düşüşün, vaka sayılarında da inişli çıkışlı grafiğe neden olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, "Vaka sayılarımız 2 aydır yüz binde 300-400 aralığında bir seyir gösteriyor. Aşının gücünü kullanıp koronayı tamamen kontrol altına alamadığımız için vaka sayılarımız düşmüyor. İlimizde Covid-19´u tam olarak kontrol altına alıp, koronayı şehrimizin gündeminden bir türlü çıkaramıyoruz. Özellikle gençlerimiz aşı konusunda bize gerekli desteği vermiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından 15-35 yaş arası gençlerimize yönelik düzenlenen `Genç Aşı Günleri'nde bir alışveriş merkezimizde açtığımız aşı standında, 1 günde sadece 13 gencimiz aşısını yaptırdı. Bazı aşı merkezlerimizde bir flakonun açılması için gerekli 6 kişiyi bile bulamadığımız günler oluyor. Bu düşük aşı rakamlarıyla koronayı kontrol altına almamız gerçekten zor. Lütfen aşımızı olalım, erteleme ve beklemeyi tercih etmeyelim. Hep beraber koronayı şehrimizin ve sağlık çalışanlarımızın gündeminden çıkaralım" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

