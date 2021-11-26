Cuma indirimi kabusunuz olmasın Durdurulamaz alışveriş eğilimi psikolojik sorun işareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cuma indirimi kabusunuz olmasın Durdurulamaz alışveriş eğilimi psikolojik sorun işareti

İHA

Cuma indirimi kabusunuz olmasın Durdurulamaz alışveriş eğilimi psikolojik sorun işareti

Uzm. Psikolog Enise Öziç, alışveriş yaparken kişinin kendisine “Alışveriş yaparken gerçekten fiziksel ihtiyaçlarımı mı tamamlamaya çalışıyorum yoksa psikolojik ihtiyaçlarımı mı” şeklinde bir soru sormasının, neye ihtiyacı olup olmadığını anlamlandırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Gereksiz ve ihtiyaç dışı alışveriş tutkusunun arkasında bazı psikolojik sorunlar yatabileceğini belirten Liv Hospital Samsun Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, ‘Cuma’ adıyla adlandırılan indirimli alışveriş günleri dolayısıyla yaşanan tüketim çılgınlığı hakkında uyarılarda bulundu. Kadınların alışveriş davranışları ve duygularının, davranışlarına etkisi üzerine yapılan bir araştırmadan bahseden Psikolog Enise Öziç, “Araştırmada duyguların kadınların alışveriş davranışlarını etkilediği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda alışverişte kararlarını o anda hissettikleri duygulara göre aldıkları; ayrıca merak, eğlence duygularının da en çok hissettikleri duygular olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Bazı pahalı eşyalar çağdaş görüntü sergilemek için alınıyor
Alışveriş tutkusunun kültür ve grup etkisi üzerinde yapılan araştırmalara göre bazı tüketicilerin alışverişi daha üst gruplara geçmek için yaptığının ve varlığını kanıtlama peşinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Enise Öziç, “Örneğin, bazı pahalı ev eşyalarının çağdaş görüntü sergilemek için alındığı veya bazı malların varlık ve soyluluk göstergesi olarak algılandığı düşünülmektedir. Tüketicilerin düşlerini, korkularını ve ümitlerini yansıtan ürünler, gerçekten ihtiyacımız olan ürünlerden bazen çok daha baskın olabilir” şeklinde konuştu.

Durdurulamaz alışveriş eğilimi psikolojik sorun işareti
Kişi ihtiyacı olmadığı halde yine de alışveriş yapmaya eğilimli olduğunu fark ediyorsa, bu sorunun arkasında psikolojik bir sorun yatabileceğine dikkat çeken Öziç, “Kişi özellikle duygusal bir süreç içerisindeyken alışverişe daha fazla yöneldiğini hissediyorsa, dolabında etiketi üzerinde kalan birçok ürün aldığını fark ediyor ve dürtüsel veya durdurulamaz bir biçimde alışveriş eğilimi içindeyse, bunlar psikolojik olarak bir yerlerde sorun yaşandığının göstergesi olabilir. Cuma indirimi alışveriş etkinliği yapılan indirimlerle kişileri ihtiyacı olmayan şeyleri bile almak zorunda olmaya itmektedir. Kişiler bu tarz indirim etkinliklerinde ve fırsat aylarında daha çok alışveriş yapma eğiliminde bulunur. Peki bu tüketim çılgınlığının önüne nasıl geçilir? Alışveriş öncesi kesinlikle aile içerisinde bütçe planlaması yapılmalıdır, hep birlikte bütçe planlaması yapmak çocuklarınıza da ev ekonomisini öğretmek demektir. Planlı alışverişle birlikte ihtiyaç listeleri belirleyerek öncelikli ihtiyaçlara yönelmelidir. Bu şekilde bütçe ve ihtiyaç listesi planlamak sağlıklı tüketim bilincini oluşturacak ve alışveriş bağımlılığından kurtaracaktır. Çocuk ve gençlerin interneti yoğun ve kontrolsüz kullanmasına engel olmak, seviyeli harçlıklar vermek faydalı bir önlemdir. AVM’lerde ihtiyaç dışı uzun süreli vakit geçirmek, gereksiz tüketimi artırmaktadır. Sosyal hayatımızda AVM yerine açık hava organizasyonları yapmak, sosyal kültürel aktiviteler gerçekleştirmek hem alışveriş çılgınlığına karşı önleyici hem de daha çok ruhumuzu doyurucu etkisi olacaktır. Alışverişe amaç için yönelmek ve ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapmak bizleri tüketim çılgınlığından koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza MTAL öğrencileri yurt dışında stajı yapıyor
YEREL HABERLER Havza MTAL öğrencileri yurt dışında stajı yapıyor
Yakakent'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne"
YEREL HABERLER Yakakent'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne"
7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflerin ilk taksit ödemesinde son tarih 30 Kasım 2021
YEREL HABERLER 7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflerin ilk ...
Aynı iş yerinden ikince kez hırsızlık yapmaya kalkınca suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aynı iş yerinden ikince kez hırsızlık yapmaya ...
Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsa müebbet ve 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsa müebbet ve 18 yıl ...
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Günlük aşı sayısı 20 binlerden 2 binlere düştü
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Günlük aşı sayısı 20 ...
Samsunspor ile Adanaspor 52. randevuda
YEREL HABERLER Samsunspor ile Adanaspor 52. randevuda
Vali Dağlı: “Afetler konusunda her an hazırlıklı olmak durumundayız” Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Afetler konusunda her an hazırlıklı ...
Samsun’da günlük aşılama sayısı 20 binlerden 2 binlere kadar düştü İl Sağlık Müdürü Oruç: “Hatırlatma dozunu tamamlamamış 320 bin civarında Samsunlu var”
YEREL HABERLER Samsun’da günlük aşılama sayısı 20 binlerden 2 ...
45 yaşındaki avukat kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER 45 yaşındaki avukat kalbine yenik düştü
Şah damarı tıkalı olan geçici felçli hasta 2 günde ayağa kalktı
YEREL HABERLER Şah damarı tıkalı olan geçici felçli hasta 2 günde ...
Yaşamdan koparılan kadınlar Atakum’da erguvanlarda yaşayacak
YEREL HABERLER Yaşamdan koparılan kadınlar Atakum’da erguvanlarda ...
Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını ...
Samsun'da bir kişi araç içinde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi araç içinde uyuşturucuyla ...
Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı
Jandarmadan Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu ...
Polis eşini öldüren Yasemin: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı
YEREL HABERLER Polis eşini öldüren Yasemin: Tek amacım çocuğum ve ...
Özel harekat polisi eşini öldüren kadının yargılanmasına başladı
YEREL HABERLER Özel harekat polisi eşini öldüren kadının ...
920 aileye 460 ton yakacak yardımı
YEREL HABERLER 920 aileye 460 ton yakacak yardımı
Sonbahara Veda: Yaşlılara terapi
YEREL HABERLER Sonbahara Veda: Yaşlılara terapi
"Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı
YEREL HABERLER "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı
Bafra Sera OSB Antalya’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Bafra Sera OSB Antalya’da tanıtıldı
Samsun’da Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi kurulumu için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Samsun’da Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi ...
Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinden "Kadına şiddete hayır" etkinliği
YEREL HABERLER Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinden "Kadına şiddete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.