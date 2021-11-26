Havza MTAL öğrencileri yurt dışında stajı yapıyor

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) Erasmus+ Programı kapsamında hazırladığı ve 4 ülkeden 18 okulun ortak olduğu "Avrupa'da Rüzgar Enerji Santralleri Mesleki Beceri Stajı" projesi kapsamında öğrencilerin yurt dışı stajları başladı.



Hem ülke içerisinde hem de uluslararası sahada ses getiren projeler gerçekleştiren Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu özelliği ile ön plana çıkarak Samsun içerisinden ve çevre şehirlerden gelen öğrenciler için eğitimöğretim olanakları sunuyor. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erasmus+ Programı kapsamında hazırladığı ve 4 ülkeden 18 okulun ortak olduğu "Avrupa'da Rüzgar Enerji Santralleri Mesleki Beceri Stajı" projesi kapsamında 5 öğrenci ve 1 öğretmenden olan Havza MTAL ekibi projenin ilk staj uygulamasına katılmak üzere Danimarka'nın Thy Hurup kentine gittiler. Öğrenciler 14 gün sürecek olan staj döneminde Rüzgar Gülü (Windmill) olarak adlandırılan rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallerde planlanan çalışmalara katılacak. Öğrenciler 4 Aralık 2021 tarihinde staj çalışmalarını tamamladıktan sonra yurda dönecek.



Proje kapsamında Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Danimarka’nın yanı sıra Almanya ve İtalya’da 14 gün sürecek staj çalışmalarına katılacak. Okul Müdürü Mehmet Akif Bilen Havza MTAL’nin köklü bir geçmişi olduğunu ve verdiği eğitim kalitesi ile bölgedeki ara eleman ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını belirterek, “Öğrencilerimiz bölgedeki sanayi kuruluşları tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Mesleki eğitimin ülke meselesi olduğu bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim kalitemizi arttırmak ve öğrencilerimizin dünyadaki teknolojik gelişmelerden haberdar ederek daha vasıflı olmalarını sağlamak adına Erasmus+ gibi eğitim programları kapsamında önemli projelere imza attık. Projemiz uygulaması başladı. Proje kapsamında 5 öğrencimiz ve bir öğretmenimiz Danimarka’da stajlarına başladı. Proje kapsamında öğrencilerimiz 3 ülke daha 14’er gün staj yapacak" dedi.

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