Rektör Ünal:“ DOKAP bölge üniversitelerinin iş ve güç birliğinin önemli parçası”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ziyaretinde bölge üniversitelerinin iş ve güç birliğinin önemli parçası olan DOKAP’ın, ekonomik ve insani gelişmeyi sürdürülebilir kılmak, bölgenin her yönüyle rekabet potansiyelini yükseltmek için çok amaçlı bir yapılanma olarak öne çıktığını söyledi.

Giresun’da temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret etti. DOKAP Başkanlığı makamındaki ziyarette Rektör Ünal, DOKAP’ın; eğitim, teknoloji, ArGe, sanayi, tarım, enerji, çevre, kültür ve turizm gibi pek çok sektörle ilgili olduğuna işaret eden Rektör Ünal, üretilen ve hayata geçen projelerle bu alanlarda kayda değer kazanımlar elde edileceğinin altını çizdi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise DOKAP’ın; her geçen gün daha da gelişip kurumsallaşan bir hüviyete kavuştuğuna dikkat çekerek bölgesel kalkınma adına önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk’un eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.