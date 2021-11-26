Emlak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım

Emlak Vergisi'nin 2. taksiti için ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona eriyor.

Emlak Vergisiyle ilgili olarak Bafra Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanuni bir zorunluluk olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksitinin ödenmesi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için emlak vergilerini zamanında ödemeleri gerekmektedir. Emlak Vergisi ödemeleri Belediyemiz veznelerine nakit olarak yapılabileceği gibi kredi kartı ile de yapılmaktadır. Vatandaşlarımız internet üzerinden de www.bafra.bel.tr adresimizdeki ebelediye butonunun bulunduğu bölüme girerek emlak vergilerinin ödemelerini yapabilmekte ve makbuzlarını alabilmektedirler. Vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimi olan saat 17.00’ye kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.

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