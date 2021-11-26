Roma dönemine ait 606 sikke ele geçirildi 10 şüpheli gözaltına alındı

– Samsun’da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirilirken, olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda; 3 Kasım’da İlkadım ilçesinde 5 şüpheli şahıs, 16 Kasım’da Ladik ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirildi.
Kavak ilçesinde 3 şüpheli şahıs 26 Kasım’da kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet arama dedektörü, 1 adet matkap ucu, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 çift çizme, 10 metre uzunluğunda halat ve 1 adet kova ile birlikte yakalandı.
3 olayda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.