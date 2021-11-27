“Güz Türküleri” konseri tekrar sahneleniyor

Anadolu coğrafyasının eşsiz melodilerinin seslendirildiği “Güz Türküleri” konseri 3 Aralık Cuma günü tekrar Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnesinde seyirci ile buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, “Güz Türküleri” konserini tekrar sahnelemeye hazırlanıyor. Anadolu coğrafyasında oradan oraya gezerek günümüze kadar ulaşmayı başarmış türküler 3 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de sahnelenecek.

Zehra Yıldız Sahnesi’nde düzenlenecek “Güz Türküleri” konserinde Turgay Erdener’in bestelediği “İlle de” ve “Sen Sen Sen”, Fikret Amirov’un bestelediği “Baharımsan (Aygız)”, Kıvanç Fındıklı’nın düzenlemelerini yaptığı Gaziantep türküsü “Bahçalarda Mor Meni” ve Selanik türküsü “Çalın Davulları”, yine düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı’ya ait olan Tofik Guliyev’in bestelediği “Sene de Galmaz (Yalgızam)”, Aşık Veysel’e ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Kara Toprak”, Pir Sultan Abdal’a ait “Ötme Bülbül Ötme” ve Kıvanç Tepe’nin düzenlemesini yaptığı “Aman Avcı” gibi Anadolu’nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverler için seslendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.