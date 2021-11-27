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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Azmi Şahin idaresindeki traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Azmi Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Azmi Şahin'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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