Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Azmi Şahin idaresindeki traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Azmi Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Azmi Şahin'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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