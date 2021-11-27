Yılport Samsunspor - Adanaspor: 1-0

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Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Yunus Emre, Cihan (Dk. 90 Çinari), Tomane, Savicevic (Dk. 72 Berk), Yasin (Dk. 82 Polat), Soner, Hasan, Melih (Dk. 46 Fofana), Osman

ADANASPOR: Karacic, Celil, Tetteh (Dk. 46 Cem), Donkor, Samed, Bruns (Dk. 73 Innocent), Evren (Dk. 90+2 İbrahim), Uğurcan, Roche, İsmail (Dk. 73 Muhammet), Fıratcan (Dk. 79 Ahmethan)

GOL: Dk. 62 Tomane (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Fofana (Yılport Samsunspor) Evren, Samed (Adanaspor)Spor Toto 1'inci Lig´in 14´üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Adanaspor´u 62´nci dakikada Tomane´nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

8´inci dakikada serbest vuruşu kullanan Celil´in ortasına yükselen Tetteh´in kafası yandan az farkla auta çıktı.

11´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin´in pasında uygun durumda bulunan Savicevic´in şutu, defanstan sekerek kornere çıktı.

20´nci dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Melih Okutan´ın şutu yandan auta çıktı.

33´üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Savicevic´in sert şutu savunmadan döndü.

58´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruns´ün şutu kaleci Nurullah´ta kaldı.

62´nci dakikada soldan Soner´in ortasına kale sahası önünde düzgün bir vuruş yapan Tomane, topu ağlara gönderdi: 1-0.

75´inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in şutunda Karacic gole izin vermedi.

84´üncü dakikada Muhammet´in sol kanattan orta-şut karışımı vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 Yılport Samsunspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ

2021-11-27 21:15:43



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