AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez” Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz’da derslerini aldıktan sonra artık hiçbir kimse hiçbir grup bu ülkede size efendilik taslayamaz. Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez." dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan "Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye kendi başına bırakılan bir ülke değil. Türkiye’nin güçlü yürüyüşünü engellemek için içeriden ve dışarıdan sürekli birileri çelme takmaya çalışıyor” diye konuştu.



“Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez”

Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Hükümet bağımsız kararlarını alıyor, Merkez Bankası da hükümetin o almış olduğu kararlar istikametinde kendi araçsal bağımsızlığı ile yoluna devam ediyor. Neyi söylemek istiyorum? Sizin kararınızın üstünde hiçbir grubun talimat veremeyeceği bir Türkiye’ye geldik. Türkiye’de artık IMF’nin sözü geçmiyor. Hep beraber güçlü bir şekilde bu vesayet odaklarının hepsini bertaraf ettik. 15 Temmuz’da derslerini aldıktan sonra artık hiçbir kimse hiçbir grup bu ülkede size efendilik taslayamaz. Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez. En önemli bu 19 yılda bu ikisinin üstüne Türkiye ‘yapabiliriz’ noktasına geldi. Büyük bir özgüven inşası sağladı.”



Kurtulmuş, 2023 yılında Samsun’da içme suyu ulaşmamış hiçbir yerin kalmayacağını sözlerine ekledi.



“Bütün oylar Cumhur İttifakı’na”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızın duasını almak için çalışıyoruz. Bugüne kadar izin yapmadık. Gerek de görmüyoruz. Haftası sonu, yaptıklarımızı görerek dinleniyoruz. Samsun’da 946 mahallemiz var. Bir dönemde bütün kırsal alt yapıyı bitireceğiz. El ele vererek bereketli bir döneme hizmet ediyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İçme suyu sorunlarını çözüyoruz. 700’ün üzerinde makine sahada. Personelimiz hafta sonu da çalışıyor. 2023’ü Samsun’dan göreceğiz. Havzalı hemşehrilerim burada. Reis’inin yanında. Bütün oylar Cumhur İttifakı’na” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından "Havza Su Arıtma Tesisi”nin temeli atıldı.

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