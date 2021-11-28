Taşınacak vergi dairesine giren hırsızlık şüphelilerine suçüstü

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, taşınma sürecindeki vergi dairesi binasına ellerinde fenerle giren 2 hırsızlık şüphelisi, devriye gezen bekçi ekibi tarafından yakalandı.

Olay, gece İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi'nde bulunan eski Zafer Vergi Dairesi'nde meydana geldi. Mahalleli, yeni yerine taşınma sürecindeki vergi dairesi binasında, elinde fener bulunan 2 kişi olduğunu fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen devriye görevindeki bekçi ekibi, ellerinde fenerin yanı sıra keski de bulunan A.A. ve V.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Ekiplerin incelemesinde, binanın kapı kilidinin kırıldığı da tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-11-28 10:24:46



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