Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası’nda ödüller sahiplerini buldu

Samsun'da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası mücadelesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da karşılaşmalar sonunda ödül kazandı.

Samsun'da 2528 Kasım tarihlerinde arasındaki yarışmalar 2 kategoride yapıldı. Klasik yayda 291, makaralı yayda 221 sporcu yarıştı. Toplamda 512 sporcunun katıldığı yarışmanın sonunda bugün ödüller sahiplerine takdim edildi.

Klasik Yay Erkek Takım kategorisinde takım halinde şampiyon olan Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan 'İstanbul Okçuluk Gençlik Spor' altın madalyanın sahibi oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Klasik Yay Erkek Takım kategorisinde birinci olan 'İstanbul Okçuluk Gençlik Spor' adına Mete Gazoz’a, ikinci olan ‘Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’ adına Doruk Ekin Esatoğlu’na, üçüncü olan ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor’ adına Yağız Yılmaz’a madalyalarını takdim etti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Klasik Yay Kadın Takım kategorisinde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Klasik Yay Genç Erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Müdür Kasapoğlu, tamamlanan yarışmanın şubat ayında yapılacak olan Avrupa Okçuluk Şampiyonası’na bir hazırlık olduğunu belirterek, Avrupa’ya gidecek sporcuların buradan seçileceğini belirtti.

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