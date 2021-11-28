Yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı, hastanede kurtarılamadı

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Yüksel (33), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra'dan Samsun yönüne giden Alican C.'nin kullandığı 55 SV 987 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Yüksel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yüksel, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Elif Yüksel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü Alican C.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-11-28 14:38:47



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