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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına şiddete tribünden pankartlı tepki

İHA

Kadına şiddete tribünden pankartlı tepki

– Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Samsunspor Futbol Kulübü Derneği ile ortak yaptığı organizasyonla, Samsunspor Adanaspor maçında tribünlerde üzerinde, “Fark et, anla, önle, kadına şiddete dur de” yazılı pankart açtı.
AB Bilgi Merkezleri Ağı, ülke çapında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar sürecek etkinlikler organize etti. Etkinliler kapsamında, Anadolu’daki futbol kulüpleri ile yapılacak iş birliklerinde futbol maçlarında pankartlar açılacak, stadyumlar ve binalar turuncu ışıklandırılacak, konser ve dans gösterilerinin yani sıra konferans ve panel etkinlileri de gerçekleştirilecek.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi de, Samsunspor Futbol Kulübü Derneği ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan organizasyonla Samsunspor Adanaspor maçında üzerinde, “Fark et, anla, önle, kadına şiddete dur de” yazılı pankart açıldı.
Organizasyon kapsamında ayrıca, Samsunspor Kulübü tarafından, kadına şiddete dikkat çekmek ve buna karşı çıkmak amacıyla, "Dünyanın en ağır forması” sloganıyla tasarladığı ve üzerinde 15 farklı dilde, “Kadına Şiddete Hayır” tasarlanan mor formayla, Instagram üzerinden challenge (meydan okuma) akımı başlatıldı.
Mor formayı üzerine giyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kadına şiddet hiçbir koşulda mazereti olmayan bir insan hakkı ihlalidir. Zira, kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur” dedi. ‘Fark et, anla, önle kadına şiddete dur de’ videosuyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus MeyerLandrut’u etiketleyerek, challenge akımına katıldı.

Murzioğlu’ndan mor formalı çağrı
AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler organize ettiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Odamız bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi olarak biz de bir dizi organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonlardan bir tanesini de şehrimizin markası olan Samsunspor Futbol Kulübü Derneği ile beraber yürütüyoruz. Hepimizin de bildiği gibi Samsunsporumuzun ülke genelinde büyük ilgi gördüğü ve üzerinde 15 ayrı dilde ‘Kadına şiddete hayır’ yazılı mor forması ile yapıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, kadına şiddet hiçbir koşulda mazereti olmayan bir insan hakkı ihlalidir. Zira, kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur. Herkesin başlattığımız bu anlamlı akıma destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Kovid19 kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkiledi
Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı ile Avrupa Birliği’nin, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik daha fazla ve daha hızlı ilerleme için çabaladığını da ifade eden Murzioğlu, “Kadınların ve kız çocuklarının haklarının geliştirilmesinde bazı önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, dünyadaki hiçbir ülke 2030 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlama ve tüm kadınları güçlendirme yolunda yeterli ilerlemeyi sağlayamıyor. Ayrıca, Kovid19 krizinin yol açtığı sağlık ve sosyoekonomik sonuçlar kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkiliyor. Örneğin, kadınların daha yüksek bir oranı kayıt dışı ve kırılgan sektörlerde çalıştığı için iş kaybı oranı erkeklere göre 1,8 kat daha fazla. Eldeki verilere göre kadınların yoksulluk oranı yüzde 9,1 artabilir. Bunu ele almak için, AB'nin 20212025 Dış Eylemde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine ilişkin yeni eylem planı (GAP III), kadınları ve kız çocuklarını güçlendirme konusundaki ilerlemeyi hızlandırmayı cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar elde edilen kazanımları korumayı amaçlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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