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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni başkanını seçti

İHA

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni başkanını seçti

Samsun'da Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2. Olağan Genel Kurulu'nda Emircan Kuyumcu başkan oldu. Genel kurulda gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Gençleri ve çocukları çok seviyorum. Onların bir adım daha öne çıkmasını istiyorum” dedi.
Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, İYİ Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Halil İbrahim Yalgın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, Gelecek Partisi ile Deva Partisi gençlik temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Divan başkanlığını Av. Halil İbrahim Yalgın’ın yaptığı genel kurula tek liste ile giren Emircan Kuyumcu başkan oldu. Kuyumcu’nun yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Şeyma Çamurluoğlu, Beytullah Akı, İlknur İşci, Sait Nuhoğlu, Hüseyin Özkan, Mertcan Tunçbilek, Şahan Özkal, Dr. Esra Küçükgöz, Av. Erman Necati Tekcan, Figen Şahintürk, Pınar Şendur, Murat Çam, Can Akbıyık, Yağmur Demirci, Busenur Baş, Özlem Kanoğlu, Güngör Somuncu, Oğuz Maraz, Utku Üner, Alican Türe."

Tam destek sözü
Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin bir önceki yönetimine teşekkür eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Yeni yönetime tam destek vereceğimizin sözünü veriyoruz. Gerçekten çok güzel ve kaliteli bir kent konseyi oluşturduk. Gençlerin birbirine, küçüklerine ve büyüklerine rol model olmalarını istiyoruz. Hepiniz çok güzelsiniz, pırıl pırılsınız. Ben aynı zamanda İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanıyım. Türkiye’nin her yerinden öğrencilerim var. Size de Türkiye’nin her türlü üniversitesinde, her türlü projenizde, her zaman önünü açacağımıza kendi adıma söz veriyorum. Gençlik Meclisi’ne katkılarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“En büyük sorumluluk bize düşüyor”
Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emircan Kuyumcu, “Hepinize Atakum’un yönetiminde sivil toplumun gücünü bugün de gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gençlik Meclisi’ni hep birlikte yöneteceğiz. Sevgili Başkanımız Cemil Deveci’nin de sloganlarından birisiydi. Burada en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi her zaman çok önemlidir, çünkü kentte yaşayan gençlerin kamuyla olan ilişkilerinde adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Biz de burada hep birlikte kentli olmanın sorumluluğunu, bilincini ve gerekliliklerini yerine getireceğiz. Hepimizin görevleri ve sivil topluma karşı borcumuz var. Bu borcu hep birlikte ödeyeceğiz. Geçmiş dönem başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir süreç geçirdik. Pandemiye denk geldik ama biz pandemide mağdur olanlara destek olmak için projeler ürettik. Türkiye’de ilklere imza attık” ifadelerini kullandı.

Çocuk meclisi kuruluyor
Atakum Belediyesi’nin Kent Konseyi’ni çok önemsediğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Kent Konseyi bir sivil toplum örgütü, içerisinde siyasi partiler, farklı görüşler herkes var. Bir kentte demokrasi, ortak akıl, kent kültürü oluşması isteniyorsa bunun taşıyıcı unsuru belediye değil kent konseyidir. Kent konseyi, belediye yasasının devrim niteliğindeki yükümlerinden birine dayanarak kuruluyor. Bir başka madde de ‘Belediyeler gönüllüler marifetiyle yönetilir’ diyor. ‘Ben gönüllüyüm, benim şu becerilerim var. Benim bu kentin yönetimine katkıda bulunabilirim’ diyen bir gönüllünün sadece harcama yetkisi yok. Onun dışındaki tüm yetkileri kullanabilir. Belediyenin yöneticilerinin, müdürlerinin, uzmanlarının tüm yetkilerini kullanabilecek bir yasal düzenleme var. Gençlik Meclisimiz var, şimdi Çocuk Meclisi de kuracağız. Gençleri ve çocukları çok seviyorum. Onların bir adım daha fazla öne çıkmasını istiyorum. Burası bir üniversite kenti. Atakum sınırları içerisinde 40 bin üniversite öğrencisi var. 22 ülkeden yaklaşık 7 bini yabancı uyruklu öğrenci misafirimiz, 81 ilden üniversite öğrencimiz var. En az nüfusu 800 olmak kaydıyla 81 ilden de Atakumlu var. Atakum örnek bir kent, Türkiye’de benzeri yok. Onun için burada demokrasiyi yaşam biçimi haline dönüştürebilmiş, herkesin söz hakkının olduğu, herkesin müdahil olduğu, ‘Yanlış yapıyorsun, doğrusu bu’ dediği bir kent kültürü oluşturalım. Eğer bunu yapabilirsek Saray’a kim oturursa otursun ‘Benim demokrasi anlayışım bu’ diyemez. Demokrasiyi biz yönettiğimiz kentlerde yaşam biçimine dönüştürebilirsek oradakiler de bizim yaşam tarzımıza uymak zorunda kalırlar. Demokrasi bu demek zaten. Gençlerimizin bunu başaracağından hiç kuşkum yok. Atatürk’ün gençliği öyle olur. Pek çoğunuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndensiniz. Bu ad bile size bir yığın sorumluluk yüklüyor. Kaldı ki Atatürk bu Cumhuriyet’in geleceğini ve sonsuza dek yaşatılması görevini size bıraktı. Bu onurlu bir iş, onun da ötesinde sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğu taşıyabileceğinizi bildiği için size vermiş ve Türk gençlerine bir de bayram armağan etmiş: 19 Mayıs. Bu iki sıfat dünyanın hiçbir gençliğinde yok. O nedenle Nutuk’un yolundan ayrılmayın, sıkça okuyun, aranızda çok tartışın; bizim yaş grubumuza bu ülkenin sorumluluğunu bırakmayın. Yolunuz açık olsun” dedi.

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