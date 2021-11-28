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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ulaşım beton yollarla kolaylaşıyor

İHA

Samsun’da ulaşım beton yollarla kolaylaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ilçesine bağlı Karayonca, Gökçebaşı ve Tacalan mahallelerinde yıllardır sorun olan grup yolunun yapımına başladı. Mahalle muhtarları, verilen sözlerin tutuluyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
İlçelerin ve kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözen Türkiye’nin ilk şehri olmayı hedefleyen Samsun’da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları devam ediyor. 17 ilçede oluşturulan ekiplerle toplam 946 mahallenin tamamında altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Çalışmalarını yıllık program çerçevesinde gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Salıpazarı ilçesindeki 3 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışıyor. Bin 626 nüfusun ulaşım standardını yükseltecek belediye, 19 kilometre uzunluğundaki yolun genişletmesini tamamladı. Ardından zeminin sağlamlaştırılması için demirli beton yol yapımına başlayan daire başkanlığı ekipleri, 1 kilometrelik kısmını ise bitirdi.
İlçenin en uzak mahalleleri olan Karayonca, Gökçebaşı ve Tacalan’daki yol yatırımının tamamlanmasıyla 95 kilometre uzaklıktaki Samsun şehir merkezine ulaşım 1 saate düşecek. Yol yapımına başlanmasıyla hayallerine yaklaşan mahalle sakinleri, çalışmaları heyecanla takip ediyor. Uzun yıllardır yolla ilgili büyük sıkıntı çektiklerini anlatan Gökçebaşı Mahallesi Muhtarı İsmet Altıkat, “Mahallemiz Samsun merkezine çok uzak. Tokat ve Ordu sınırındayız. Salıpazarı’na ise 45 km uzaklıktayız. Ama yolumuz gidemeyecek kadar kötü ve ulaşım zordu. İlçeden Gökçebaşı’na gelmek de gitmek de büyük sorundu. Durumu görüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şükürler olsun ki bu günlere kavuştuk” dedi.
Yolun yapımına başlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Karayonca Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Ceniklioğlu da, “Bu yol Salıpazarı, Karayonca, Gökçebaşı ve Tacalan grup yoludur. İlçemize 40 kilometre uzaklıktayız. 25 senedir muhtarım. 'Buraya asfalt getirebilir miyim' diye çabalarken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mahallemize gelerek incelemelerde bulundu. Yollarımızın halini görüp çalışma başlattı. Yolumuzun altyapısını yaptırıp genişletti. Şimdi de betonu dökülüyor. Bir hastamız olsa 4 saatte Samsun’a ulaştıramıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Tacalan Muhtarı İsa Torun ise, “Yollarımız çamurluydu. İki araç birbirine yol vererek gidebiliyordu. Araçlarımız bozuluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yollarımızın durumuyla ilgili bilgi verip talepte bulunduk. Söz verdi ve sağ olsun gereğini yaptı. Yollarımız süper oluyor. Halkımız rahat edecek. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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