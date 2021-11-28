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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hastanelik oldu.
Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 55 BEG 25 plakalı motosiklet ile Yusuf C. yönetimindeki 55 ABZ 295 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Efe Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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