Vali Dağlı’dan Kuş Cenneti’ne davet

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı şehre gelecek yerli ve yabancı turistleri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni görmeye davet etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni eşi Nurgül Dağlı ile birlikte ziyaret etti. Vali Dağlı, ülkenin en önemli göç yollarından birisi olmasıyla büyük öneme sahip olan Kuş Cenneti’nin her yıl 67 milyondan fazla göçmen kuşu ağırlamasının yanı sıra Türkiye’deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet eden Dağlı, Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye katılmak üzere şehre gelecek yarışmacı ve misafirler de dahil olmak üzere yerli ve yabancı tüm turistlerin Kuş Cenneti’ni görmeden Samsun’dan ayrılmaması gerektiğini ifade etti.

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