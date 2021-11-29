Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı Kaza anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kızılot mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen M.C.A yönetimindeki 55 FE 185 plakalı hafif ticari araç, yolun karşına yaya olarak geçmekte olan H.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaya H.B. olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.