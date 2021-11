Fuat Çapa: “Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin ligi ilk 6 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, gelecek adına olumlu açıklamalarda bulundu. Son 3 maçta 7 puan aldıklarının altını çizen Çapa, ilk devrede kalan 5 maçta da çıkışlarını sürdürüp ligin ilk yarısını en az playoff hattında bitirmek istediklerini ifade etti.

Takımın yavaş yavaş ivme kazandığını dile getiren Fuat Çapa, “İlk oynamış olduğumuz BB Erzurumspor karşılaşması, sonra Manisa FK ve bugün oynadığımız karşılaşmada taraftarlarımızın her geçen gün sayısının artması bizim adımıza sevindirici oluyor. Zaman zaman tribünde kendi aralarında kimi değiştirip değiştirmeyeceğimiz hakkında karar verseler o zaman daha kolay olur. 10 tane değişik isim söylüyorlar o da zor oluyor. Kendi aralarında anlaşsalar da şunu değiştirin deseler belki biz de onu değerlendiririz ve onları memnun etmiş oluruz ama herkesi memnun etme şansımız yok” dedi.



“Hedefimiz ilk devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek”

İlk yarıyı ilk 6 içinde bitirmek istediklerini belirten Fuat Çapa, “Bu lig çok değişik bir lig. Süper Lig’de favoriler çok net bir şekilde söylenebiliyor ama burada maalesef onu söylemek mümkün değil. Bu ligde her hafta sürpriz sonuçlar görebiliyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de olacak. Her karşılaşmaya birey olarak bakmamız lazım. İlk yarı sonuna kadar tabii ki 15 puanın hepsine de adayız. Hedefimiz ilk devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek. Bunu gerçekleştirebilirsek bence çok büyük bir başarıdır. Çünkü geldiğimizde oynayan bir 11 vardı ve bunu bozmadan devam ettik. Manisa FK karşılaşmasından itibaren 7 tane değişik isim oynamaya başladı. Bu da takım içerisindeki rekabeti arttırıyor. Oyuncularımızın hepsi bizim oyuncularımız ama hafta içerisinde idmanda göstermiş oldukları performans, karşılaşmalarda gösterdikleri performans özellikle de takım için oynayan oyuncular benim için çok değerli. Bireyler tabi ki takımımıza katkı sağladığı sürece güzel ama biz sürekli takım vurgusunu ön planda tutmak zorundayız. Çünkü alacağımız, elde edeceğimiz başarılar takım halinde olacak” diye konuştu.

Kırmızıbeyazlılar ilk olarak 1 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.00’te sahasında Uşakspor ile 5 Aralık Pazar günü ise ligde saat 16.00’da ise deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.