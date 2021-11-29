Evinde baygın bulunan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da evinde baygın halde bulunan Irak uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Irak uyruklu 43 yaşındaki Fareed Mohammed Zaboon AlMalıkı'nın evine gelen arkadaşı zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca cep telefonundan onu aradı. Telefon zil sesinin evden geldiğini duyan arkadaşı durumundan şüphelenerek olayı polise haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdan eve girildiğinde Fareed Mohammed Zaboon AlMalıkı evde çırılçıplak baygın halde bulundu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Iraklı şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Iraklı şahsın ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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