Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi Samsun’da

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa" denizlerdeki kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle Samsun Limanı'na demirledi.

Bir süredir Karadeniz açıklarında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa sismik Araştırma Gemisi çalışmalarına denizlerdeki kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle ara verdi. Dün gece saatlerinde yola çıkan gemi beklenen fırtınadan kaçınmak ve ihtiyaç molası vermek adına Samsun Limanı'nı seçti. Sabah saatlerinde sahilden gözle görünür hale gelen gemiye liman girişinde römorkörler eşlik etti. Limana demirleyen Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin ardından limana ona bağlı bir platform da getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından dün yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren (29 Kasım 2021 03.00) güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde (7590 km/sa) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve salı günü sabah saatlerinde (30 Kasım 2021 06.00) etkisini azaltacağı tahmin ediliyor” denildi.

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