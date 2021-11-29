Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi yenilenen yüzüyle ilgi görüyor

Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi fiziki ve teknolojik altyapı çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı. Yaşanan değişim sonrası okuyucular ve öğrencilerin kütüphaneye olan ilgisi arttı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Etkinlikleri kapsamında LütfiyeDr. Kenan Yılmaz Ortaokulu öğrencileri danışman öğretmenler Ersin Balkaş ve Çakır Kıraç Gürcan refakatında Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Yenilenen yüzüyle öğrencileriyle buluşan halk kütüphanesinde öğrenciler ilçenin tarihinde önemli bir yere sahip olan Tekkeköy Mağaraları hakkında kaynak taraması yaptı. Ayrıca kütüphanenin zengin içerikli raflarında gezinen öğrenciler hoşlarına giden kitapları ödünç aldı.



Öğrenciler Tekkeköy’ün tarihi hakkında bilgilendirildi

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fuar ve Rehberlik Hizmetleri Sorumlusu Murat Balcı tarafından kütüphanesinin konferans salonunda ağırlanan öğrencilere Tekkeköy’ün tarihi, turistlik, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında özellikle Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Kütüphaneye davet

Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Cengiz Korkmaz, “Kütüphanemiz yenilenen yüzü ve farklı aktivite alanlarının yanında zenginleştirilmiş kaynakları ile öğrencilerimizin ve okuyucuların hizmetindedir. Bizler okuyan ve okuduğunu anlayan yorum yapabilen bir gelecek için kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda kütüphanemizden herkes hiçbir ücret ödemeden ödünç kitap alıp zamanı dolduğunda teslim edip yeni kitap alarak binlerce kitaba ücretsiz ulaşabilir. Herkesi kütüphanemizin sessiz, sakin ve huzur verici ortamında kitap okumaya, ders çalışmaya ve ödünç kitap almaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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