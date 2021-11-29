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7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

İHA

7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'da 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi Çınar Güldoğan, 7. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar Güldoğan, oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba Güldoğan, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çınar Güldoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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