Gençler ‘iklim’ için buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, İklim Diplomasisi Haftası kapsamında düzenlediği “Samsun Gençlik İklim Forumu” etkinliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nden gençlerle bir araya geldi.

Samsun AB Bilgi Merkezi “İklim Diplomasisi Haftası” kapsamında “Samsun Gençlik İklim Konferansı” adı altında etkinlik düzenleyerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nde öğrenim gören gençler ile buluştu. İki üniversiteden uzman katılımcılarla birlikte Doğa Aktivisti ve TV Program Yapımcısı Güven İslamoğlu’nun ilham konuşmacısı olarak katıldığı etkinlikte, gençler iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak için somut çözüm önerileri ürettiler.



Çözüm ürettiler

Programda öğrenciler, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Yönten Balaban moderatörlüğünde, OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Samsun Üniversitesi Endüstriyel Tasarım İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden Öğretim Görevlisi Sevcan Ekmekcioğlu, OMÜ Mimarlık Fakültesinden Araştırma Görevlisi Yeliz Emecen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen’den ‘İklim Değişikliği ve Politika’, ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik’, ‘İklim Değişikliği ve Sosyal Girişimcilik’, ‘İklim Değişikliği ve Yerel Sorunlar’ başlıklarında sunumlar dinlediler ve masa başı çalışmaları ile kendi çözüm önerilerini ürettiler.



Küresel dayanışmaya ihtiyaç var

Forumun açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iklim değişikliğinin getirdiği risklerin toplumlar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında, iklim kriziyle mücadele etmek için küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yiğit Tören, “Bilindiği gibi, Avrupa Birliği, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için Türkiye dahil tüm ortaklarla birlikte çalışıyor. Biz oda olarak her ne kadar ticaret ve sanayi çerçevesinde anılıyor olsak da özellikle Samsun AB Bilgi Merkezimiz aracılığıyla toplumsal ve kültürel anlamda fark oluşturmak adına da gayret ediyoruz. ABTürkiye Gençlik İklim Forumu bunlardan biri. Bu bağlamda bugün sizlerle iklim değişikliği gibi hassas bir konuda fark oluşturan bir etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyduk. İklim değişikliği artık hepimizi birebir ilgilendiren çok yakın ve büyük bir sorun haline geldi. Bu kadar önemli bir konuda gençlerin fikirlerini almanın ve onların dinamizminden faydalanmanın çözüm üretme aşamasında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da gençlerin fikirleri önemli. Şehrin, bölgenin, ülkenin sorunları hakkında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığı ile sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirmekten çok memnunuz. İklim değişikliğinin getirdiği olumsuz risklerin giderek farkındayız. Maalesef çok büyük çaplı doğal afetler giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Belki de bu olumsuz gidişe dur diyecek, akışı değiştirecek olan son nesil bizleriz. Değişmenin tam iklimi diyoruz. Bunun üstesinden ancak küresel bir dayanışmayla gelebiliriz” dedi.

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