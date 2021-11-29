AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez” Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez” Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni yapıldı

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez” Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz’da derslerini aldıktan sonra artık hiçbir kimse hiçbir grup bu ülkede size efendilik taslayamaz. Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan "Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye kendi başına bırakılan bir ülke değil. Türkiye’nin güçlü yürüyüşünü engellemek için içeriden ve dışarıdan sürekli birileri çelme takmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez”
Kurtulmuş şöyle devam etti:
“Hükümet bağımsız kararlarını alıyor, Merkez Bankası da hükümetin o almış olduğu kararlar istikametinde kendi araçsal bağımsızlığı ile yoluna devam ediyor. Neyi söylemek istiyorum? Sizin kararınızın üstünde hiçbir grubun talimat veremeyeceği bir Türkiye’ye geldik. Türkiye’de artık IMF’nin sözü geçmiyor. Hep beraber güçlü bir şekilde bu vesayet odaklarının hepsini bertaraf ettik. 15 Temmuz’da derslerini aldıktan sonra artık hiçbir kimse hiçbir grup bu ülkede size efendilik taslayamaz. Kimse bir darbe teşebbüsünü aklından dahi geçiremez. En önemli bu 19 yılda bu ikisinin üstüne Türkiye ‘yapabiliriz’ noktasına geldi. Büyük bir özgüven inşası sağladı.”

Kurtulmuş, 2023 yılında Samsun’da içme suyu ulaşmamış hiçbir yerin kalmayacağını sözlerine ekledi.

“Bütün oylar Cumhur İttifakı’na”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızın duasını almak için çalışıyoruz. Bugüne kadar izin yapmadık. Gerek de görmüyoruz. Haftası sonu, yaptıklarımızı görerek dinleniyoruz. Samsun’da 946 mahallemiz var. Bir dönemde bütün kırsal alt yapıyı bitireceğiz. El ele vererek bereketli bir döneme hizmet ediyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İçme suyu sorunlarını çözüyoruz. 700’ün üzerinde makine sahada. Personelimiz hafta sonu da çalışıyor. 2023’ü Samsun’dan göreceğiz. Havzalı hemşehrilerim burada. Reis’inin yanında. Bütün oylar Cumhur İttifakı’na” ifadelerini kullandı.
Başkan Demir, 17 ilçede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Çevre adına önemli yatırımlardan biri olan Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 210 günde bitirilerek sistemin 2022 yılının ortalarında devreye alınacağını dile getiren Başkan Demir, “Havzalı vatandaşlarımız evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedecek. Tesisin temelini hafta sonu AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve geniş bir katılımla attık. 23 milyon 800 bin lira bedelli bir yatırım. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Tesisin bitirilip devreye alınması ile birlikte Havzalı hemşehrilerimiz memba kalitesine suya kavuşacak. Bu tesis sadece Havza ilçesine hizmet vermeyecek. Havza'da 17, Vezirköprü'de 13, Bafra'da da 1 olmak üzere 31 mahallenin içme suyu problemi sona erecek" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından "Havza Su Arıtma Tesisi”nin temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber: 20 TL oldu
YEREL HABERLER Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber: ...
İletişim Fakültesi’nde ‘Medyanın Kadın Dili’ konferansı
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi’nde ‘Medyanın Kadın Dili’ ...
Samsunluların kasım sonu 'sıcak hava' tedirginliği
YEREL HABERLER Samsunluların kasım sonu 'sıcak hava' tedirginliği
Üniversite hazırlığındaki gence kitap ve tablet desteği
YEREL HABERLER Üniversite hazırlığındaki gence kitap ve tablet ...
“Havza 4. Çocuk Kitapları Günleri” başladı
YEREL HABERLER “Havza 4. Çocuk Kitapları Günleri” başladı
'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı'
YEREL HABERLER 'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı'
Doluluğu yüzde 100'e ulaşan Samsun Lojistik Merkezi kapasitesini artırıyor 5 bin metrekarelik ilk faz 10 gün içinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Doluluğu yüzde 100'e ulaşan Samsun Lojistik Merkezi ...
Samsun’da ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ kuruldu
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ ...
Gençler ‘iklim’ için buluştu
YEREL HABERLER Gençler ‘iklim’ için buluştu
Kış kurallarına uymayan trafik sürücülere 846 TL ceza
YEREL HABERLER Kış kurallarına uymayan trafik sürücülere 846 TL ceza
7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını ...
Samsun’da “huzur ve güven” uygulaması
YEREL HABERLER Samsun’da “huzur ve güven” uygulaması
Samsun Valisi Dağlı: “Samsun’da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı” “Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum Projesi”, “Kardeş Okul Projesi Günebakan Okullar Projesi” ve “İmece Projesi” tanıtıldı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: “Samsun’da 8 sınıf Kovid-19 ...
Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi yenilenen yüzüyle ilgi görüyor
YEREL HABERLER Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi yenilenen yüzüyle ilgi ...
Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi Samsun’da
YEREL HABERLER Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi Samsun’da
Evinde baygın bulunan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde baygın bulunan yabancı uyruklu şahıs hayatını ...
Fuat Çapa: “Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde ...
Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanlığına Gökhan Şahin seçildi
YEREL HABERLER Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanlığına Gökhan Şahin ...
Gemide votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi
YEREL HABERLER Gemide votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı ...
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı Kaza anı ...
Vali Dağlı’dan Kuş Cenneti’ne davet
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan Kuş Cenneti’ne davet
Terme’de hamsi festivali: 1,5 ton hamsi tüketildi
YEREL HABERLER Terme’de hamsi festivali: 1,5 ton hamsi tüketildi
Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
Samsun’da ulaşım beton yollarla kolaylaşıyor
YEREL HABERLER Samsun’da ulaşım beton yollarla kolaylaşıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.