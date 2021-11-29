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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da kış hazırlığı

İHA

Bafra’da kış hazırlığı

Bafra Belediyesi ekipleri kış hazırlıklarına devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları ile beton yol yapım işleri belirlenen program dahilinde ilerliyor.
Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında eş zamanlı işlere imza atıyor. Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülüyor. Beton Santrali'nin faaliyete geçirilmesi ile birlikte üretilen betonla yapılan yol çalışması da devam ediyor.
Kış hazırlıkları kapsamında belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri orta refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sonbahardan kalana yaprakların cadde ve sokaklardaki temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor.
Başkan Kılıç, şehir merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan İğdir Mahallesi içerisinde bulunan yollarda dahil bakım onarım ve sermesıkıştırma çalışmalarının devam ettiğini, aynı zamanda belediyenin kendi üretimi dolmuş duraklarının da ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

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