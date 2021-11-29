Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolunun 61. kilometresi Üçhanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Gün idaresindeki 16 DZ 713 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan Fatma Gün, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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