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Rektör Ünal: “Uzaktan eğitim platformu dinamik olmalı” “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı başarıyla tamamladılar

İHA

Rektör Ünal: “Uzaktan eğitim platformu dinamik olmalı” “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı başarıyla tamamladılar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Uzaktan eğitim, artık hayatımızdan çıkmayacak. Uzaktan eğitim, bu programda olduğu gibi denetlenebilir, şeffaf, geliştirilebilir bir formatta olursa o kadar kıymetli olacak. Önemli olan; uzaktan eğitim platformunun statik olmaması, aksine dinamik olmasıdır” dedi.
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezince (UZEM) düzenlenen “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı başarıyla tamamlayan akademisyenlere belgelerini Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal takdim etti. Covid19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdürülebilir hâle gelmesine öncülük etmeye devam eden OMÜ UZEM ile Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü paydaşlığında organize edilen “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nda OMÜ’lü akademisyenlere uzaktan eğitim ile öğretim tasarım becerilerinin kazandırılması hedeflendi.
Rektörlük Senato Salonu’ndaki takdim programına; UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız başta olmak üzere, eğitmenler ile sertifika almaya hak kazanan akademisyenler ve UZEM içerik ekibi katıldı.
Takdim töreninden önce, program eğitmenlerinden Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat Şendurur, “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nın amacı ve içeriği ile program kapsamındaki canlı etkinlikler, etkileşimli videolar, ödevler ve bitirme projeleri hakkında bilgiler verdi.
Ardından sertifikaya layık görülen akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Ünal’a program hakkında geri bildirimlerde bulunurken diğer yandan program boyunca edindikleri deneyimleri paylaştı.

Rektör Ünal: “Önemli olan; uzaktan eğitim platformunun statik olmaması, aksine dinamik olmasıdır”
Programla ilgili düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da programın perspektif açısından önemli bir katkısı olduğunu belirterek, “Uzaktan eğitim, artık hayatımızdan çıkmayacak. Uzaktan eğitim, bu programda olduğu gibi denetlenebilir, şeffaf, geliştirilebilir bir formatta olursa o kadar kıymetli olacak. Bu anlamda bu proje, üniversitemizin geleceği açısından bir imkân olarak kendini gösteriyor. Bu programın yol haritası eğer güncellenirse 2 şey yapılabilir: Birincisi uzaktan eğitime katılacak hocalara sertifika zorunluluğu getirilmesi. İkincisi ise teorik dersler, doğrudan uzaktan eğitime aktarılması. Örneğin 4 kredilik bir dersin 2 saati pratik, 2 saati ise teorik yapılabilir. Bu uygulama hem daha ekonomik hem de daha verimli sonuçlar ortaya çıkarır. Zaten buna dair altyapı da gördüğüm kadarıyla oluşturulmuş durumda, bahsettiğim formatta olursa bizler de bu programı destekleriz. Bu noktada önemli olan; uzaktan eğitim platformunun statik olmaması, aksine dinamik olmasıdır” diye konuştu.
“Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı” eğitmenlik görevini OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Emine Şendurur, Doç. Dr. Polat Şendurur ve Dr. Öğr. Üyesi H. Gökçe Bilgiç Doğan’dan üstlenirken UZEM içerik ekibinde ise Halil Karakaya (grafikanimasyon) ve Nehir Güler (seslendirme) yer aldı.
Programda Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekgüler, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Zengin ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özcan sertifika almaya hak kazanan öğretim üyeleri oldu. Akademisyenlere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından takdim edildi.
“Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nın içeriğini ise Uzaktan Eğitim ve Temel Kavramlar, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Web 2.0, Uzaktan Eğitimde Öğrenci ve Ortam Özelliklerinin Analizi, Uzaktan Eğitimde Materyal Tasarımı, Uzaktan Eğitimde Öğretim Stratejileri, Canlı/Senkron İletişim Araçlarının Etkili Kullanımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Uzaktan Eğitimde Telif ve Fikir Hakları, Etik ve Güvenlik, Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı oluşturdu.
Sık aralıklarla tekrarlanacak olan “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”, 10 haftalık ders modüllerinin olduğu bir formatta gerçekleştiriliyor.

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