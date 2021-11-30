Samsun’da gıda ürünleri tartımında daranın düşürülmediği tespit edildi Düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmelere yaptırım uygulanacak

– Samsun’da bazı işletmelerin gıda ürünlerindeki darayı düşürmeden tartım işlemi yaptığı belirlendi.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Samsun’daki işletmeler tarafından doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen gıda ürünlerinin, net ağırlık miktarına dara ağırlığı ihtiva eden plastik kap veya karton kutu gibi ambalajların dara ağırlıkları dâhil edilerek tartım işlemi yapıldığına dair tespitler yapıldı. Bu kapsamda 22 Kasım itibariyle meslek odalarına gerekli uyarılar yapıldı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işletmeler tarafından satışa sunulan gıda ürünlerinin; plastik kap veya karton kutu gibi ambalaj daraları düşülerek ürünün net miktarı üzerinden satışa sunulması gerektiğini ifade ederek, tüm esnafa bu konuda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, piyasada başlatılacak etkin kontrol ve denetimlerde düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

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