Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K.'yi tüfekle yaraladığı iddia edilen E.Ç. kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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